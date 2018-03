Węgry wściekłe na Ukrainę "Poszło na noże"

Po podpaleniu ośrodka węgierskiej diaspory na Zakarpaciu, spór między Węgrami i Ukrainą wszedł w nową, ostrą fazę.

W ciągu ostatnich trzech tygodni, budynek Towarzystwa Kultury Węgierskiej Zakarpacia w Użhorodzie był podpalany trzykrotnie. Pierwsze dwa razy próbowali to zrobić Polacy, członkowie skrajnie prawicowej Falangi, aresztowani w środę w przez oficerów ABW. Nie spowodowali jednak większych strat. Ostatnim razem - we wtorek - sprawcy pozostali nieznani. I zrobili to lepiej, bo oprócz budynku zaognili też już i tak iskrzące stosunki na linii Kijów-Budapeszt.