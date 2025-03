Webfleet przedstawia nowy Driver Terminal PRO X: wytrzymały, wysokowydajny tablet dla profesjonalistów flotowych

Webfleet, cieszące się globalnym zaufaniem rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą, wprowadza nowy flagowy terminal kierowcy: PRO X. Wytrzymały profesjonalny tablet, zaprojektowany specjalnie dla flot pojazdów ciężarowych i dostawczych, zapewnia zwiększoną wydajność, szybki dostęp do aplikacji Webfleet Work App oraz do profesjonalnej nawigacji. Dzięki możliwości dostosowania do potrzeb biznesowych, PRO X jest idealnym, wszechstronnym urządzeniem dla flot poszukujących trwałego urządzenia zwiększającego wydajność operacyjną i niezawodność usług.

PRO X łączy kierowców i firmy w celu łatwego zarządzania zadaniami, oferując dostęp do usług zarządzania flotą Webfleet bezpośrednio z tabletu. Dzięki wstępnie zainstalowanej aplikacji Webfleet Work App, floty mogą korzystać z szeregu zaawansowanych funkcji Webfleet, w tym zarządzania przepływem pracy, elektronicznego dowodu dostawy (ePOD) i dwukierunkowej komunikacji między kierowcami i menedżerami floty, a także dostępu do dodatkowych usług Webfleet, takich jak Cold Chain, Remaining Drive Times i ranking OptiDrive, aby umożliwić kierowcom sprawdzenie wyników innych kierowców.

Dzięki bezproblemowemu dostępowi do TomTom GO Fleet, floty samochodów dostawczych i ciężarowych mogą korzystać z najlepszej w swojej klasie profesjonalnej nawigacji wykorzystującej najnowsze technologie, takie jak raportowanie ETA na bieżąco, inteligentne powiadomienia o ruchu drogowym lub strefach niskiej emisji spalin oraz kluczowe punkty POI dla ciężarówek i pojazdów elektrycznych. W połączeniu z OptiDrive kierowca otrzymuje w czasie rzeczywistym informacje zwrotne, które pomagają poprawić styl jazdy. Mapy są teraz z łatwością wstępnie instalowane i automatycznie aktualizowane co miesiąc.

Nowy, wysokowydajny terminal kierowcy pomaga profesjonalnemu kierowcy zarówno w kabinie, jak i na miejscu. Dzięki dużemu, antyrefleksyjnemu ekranowi, wzmocnionej konstrukcji, wymiennej baterii i intuicyjnym przyciskom zapewniającym szybki dostęp do kluczowych aplikacji, PRO X jest trwałym i przyszłościowym urządzeniem oferującym wyjątkowe możliwości dla kierowcy.

Tablet jest skonfigurowany do szybkiego wdrożenia w terenie i można dostosować go do różnych potrzeb biznesowych dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), umożliwiającemu w pełni zdalną konfigurację głównego ekranu urządzenia, automatycznego uruchamiania aplikacji i nie tylko. W przeciwieństwie do tabletów komercyjnych PRO X jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, oferując trwałość, specjalnie zaprojektowane akcesoria i fachowe wsparcie floty. Łączy w sobie doświadczenie Webfleet i TomTom w zakresie zaawansowanej nawigacji i jest zalecany przez Android Enterprise, umożliwiając szybsze dostosowanie urządzeń do potrzeb klienta.

Annick Renoux, Vice President of Webfleet Europe, powiedziała: "W Webfleet zawsze jesteśmy zaangażowani w dostarczanie inteligentnych rozwiązań zasilanych najnowszą technologią, które poprawiają warunki pracy i bezpieczeństwo naszych klientów i ich kierowców. Z tego powodu z dumą przedstawiamy nowy PRO X - teraz z jeszcze większą ilością funkcji, aby pomóc menedżerom flot usprawnić ich operacje, zwiększyć wydajność i wzmocnić połączenie z zespołami terenowymi, jak nigdy dotąd".

PRO X Driver Terminal w pigułce:

8-calowy ekran z wytrzymałego szkła , wyposażony w powłokę antyrefleksyjną i z możliwością obsługi w rękawicach lub mokrymi dłońmi,

, wyposażony w powłokę antyrefleksyjną i z możliwością obsługi w rękawicach lub mokrymi dłońmi, wytrzymała konstrukcja z najlepszą w swojej klasie wydajnością obsługi na miejscu , doskonała ochrona przed upadkami, wibracjami, temperaturą, wodą, słońcem i pyłem,

, doskonała ochrona przed upadkami, wibracjami, temperaturą, wodą, słońcem i pyłem, Android 13 z usługami Google , gotowy na przyszłość i na aktualizację systemu Android do wersji 15,

, gotowy na przyszłość i na aktualizację systemu Android do wersji 15, fabrycznie zainstalowana aplikacja Webfleet Work App , z bezpośrednim dostępem do zaawansowanych usług zarządzania flotą Webfleet

, z bezpośrednim dostępem do zaawansowanych usług zarządzania flotą Webfleet fabrycznie zainstalowana profesjonalna nawigacja , z systemem TomTom GO Fleet z najlepszą w swojej klasie nawigacją dla ciężarówek i dokładnymi szacunkami czasu przybycia,

, z systemem TomTom GO Fleet z najlepszą w swojej klasie nawigacją dla ciężarówek i dokładnymi szacunkami czasu przybycia, Android Enterprise Recommended , w pełni konfigurowalny z obsługą automatycznego uruchamiania aplikacji umożliwiającą dostosowanie do potrzeb firmy i szybsze wdrożenie,

, w pełni konfigurowalny z obsługą automatycznego uruchamiania aplikacji umożliwiającą dostosowanie do potrzeb firmy i szybsze wdrożenie, wymienna bateria z alertem wykrycia problemów,

z alertem wykrycia problemów, stworzony dla profesjonalnego użytku, wyposażony w żyroskop, kompas, akcelerometr, czujniki światła i temperatury.

PRO X będzie dostępny w Europie, Australii i Nowej Zelandii od marca 2025 roku, a w kolejnych miesiącach trafi do sprzedaży w innych regionach.

Więcej informacji na stronie: https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/products/pro/x/

O Webfleet

Webfleet to cieszące się globalnym zaufaniem rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą. Korzysta z niego ponad 50 tysięcy klientów na całym świecie, w celu zwiększenia efektywności floty, bieżącego wsparcia kierowców, poprawy bezpieczeństwa, zachowania zgodności z przepisami i prowadzenia działalności w sposób bardziej zrównoważony. Od ponad 25 lat Webfleet zapewnia menedżerom flot wgląd w dane, które pomagają im w optymalizacji działań.

Webfleet wspiera realizację The Bridgestone E8 Commitment. To globalne zobowiązanie, które jasno określa wartości, jakie firma obiecuje dostarczyć społeczeństwu, klientom oraz przyszłym pokoleniom w ośmiu kluczowych obszarach: Energia, Ekologia, Wydajność, Rozbudowa, Ekonomia, Emocje, Ułatwienie i Wzmacnianie. Stanowią one kompas do wyznaczania priorytetów strategicznych, podejmowania decyzji i działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Więcej informacji na stronie: webfleet.com. Obserwuj na X: @WebfleetNews oraz LinkedIn @Webfleet. Aby uzyskać więcej informacji na temat Grupy Bridgestone, odwiedź stronę Bridgestone.com lub Bridgestone Newsroom.

