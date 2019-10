We wsi stoją dwa krzyże. Dwóch religii. I łączą. I dzielą

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Dwa krzyże - katolicki i prawosławny - w gminie Zabłudów (WP.PL, Fot: Daniel Gnap) Podlaska gmina Zabłudów usłana jest krzyżami. Widok nietypowy, bo nie są to pojedyncze krzyże katolickie. Obok takich, ramię w ramię, stoją inne. Prawosławne. Dwa krzyże. Na początkach i końcach wsi oraz miast. - Religia ma tu dominujące znaczenie. Mamy świadomość, że żyją wśród nas i katolicy i prawosławni. Miesza się język polski i język białoruski - mówi mieszkanka Zabłudowa. I dodaje: - Ludzie sami zwracają na to uwagę - jestem katolikiem, jestem prawosławny. Identyfikują swoją osobę z religią. To jednych łączy. Innych - dzieli. WP.PL Podziel się Zabłudów to miasto małe. Ma zaledwie jedną główną ulicę. Przy niej stoi kościół. Kilka metrów dalej - cerkiew. A między nimi drewniana budka z lodami. Lody Wasilewscy jest znaną na cały powiat lodziarnią. Z tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. To miejsce spotkań. Miejsce, które łączy tych niepołączonych. Tych, których jednak coś ciągle dzieli. W każdą niedzielę połowa miasta idzie do kościoła, a druga połowa udaje się do cerkwi. Po nabożeństwach wszyscy spotykają się przed lodziarnią. Plotkują i jedzą pyszne desery. Waśnie i spory odchodzą w niepamięć. Jest jedność. Dziś budka jest zamknięta. WP.PL Podziel się Wierni na wagę złota W Zabłudowie mieszka niespełna 2,5 tys. osób. Założycielem miasta w XVI wieku był Grzegorz Chodkiewicz. I co istotne, był prawosławny. Ufundował cerkiew prawosławną, ale i kościół rzymskokatolicki. Chodkiewiczowi zależało, by wiarę prawosławną krzewić, więc sprowadził z Rosji do miasta pierwszych drukarzy. Drukowali psałterze i ewangelie w języku staro-cerkiewno-słowiańskim Chodkiewicz zmarł, drukarnię przeniesiono do innego miasta, a Zabłudów trafił w ręce kalwinów. Krzysztof II Radziwiłł w XVII wieku wybudował w mieście zbór kalwiński. Dał też zgodę Żydom na wzniesienie monastyru. Jednocześnie asygnował kwoty i na kościół, i na cerkiew. WP.PL Podziel się Jedna z historycznych anegdot mówi, że duchowni - katoliccy i prawosławni - walczyli wówczas o wiernych. Kiedy do katolickiego proboszcza przychodziły pary dwóch wyznań mówił: "ślub kościelny, zmienia wiarę i koniec!". Przyglądając się temu prawosławny batiuszka zaczął stawiać ten sam warunek - "chcecie ślubu w cerkwi, to zmieńcie wiarę na prawosławie". Anegdota ma krwawy finał. Jeden z duchownych pobił mieszkańca drugiej wiary do pierwszej krwi. Podobno z nerwów spowodowanych sporem i walką o wiernych. Łączy Robert Wasilewski, właściciel lodziarni, mieszka obok cerkwi. Dosłownie obok. Jego dom jest pierwszym przy świątyni, a najbliższym sąsiadem - batiuszka. Wasilewski otwiera drzwi. Nogę ma zablokowaną w ortezie. Mówi, że lodziarnię zamknął wcześniej, bo miał drobny wypadek. A sezon i tak już zbliżał się ku końcowi. Interes prowadzi od 30 lat. Przejął go po teściu, Kazimierzu Frejdzie. Sposób wytworzenia i wszystkie tajniki Kazimierz uzyskał od starego cukiernika z carskiej Rosji, który do Zabłudowa przywędrował po rewolucji w 1905 roku. - Ponoć było wtedy takich lodziarzy pięciu. On był najbiedniejszy. Dużo pił, ale lody robił najpyszniejsze. Wszyscy do niego przyjeżdżali. I mój teść mu pomagał. Cukiernik zmarł, a teść przejął lodziarnię - mówi Robert Wasilewski. WP.PL Podziel się Ma trzech synów. Każdy z nich jest nauczony wytwarzania lodów. Robert podkreśla kilkukrotnie, że to właśnie wytwarzanie, a nie produkcja. - Ja masowo nie robię. Zależy mi, żeby utrzymać jakość. Wiem, że przyjeżdżają do mnie z całego regionu. Chcę po prostu zadowolić ludzi. To cudowna rzecz, jak mówią, że lody są pyszne, że przypominają dzieciństwo - dodaje. Szacunek sąsiedzki Kolejka po lody ustawia się przed lodziarnią od jej powstania. Po niedzielnych mszach przychodzą tu wierni. Katolicy i prawosławni. To jak rytuał. Dobry zwyczaj, który łączy. I w relacjach sąsiedzkich to widać. Żyje im się obok po prostu dobrze. - Ja jestem katoliczką.

- A ja jestem prawosławna.

- Przez ulicę mieszkałyśmy długie lata. Zawsze żyłyśmy bardzo dobrze. Z trzech stron miałam sąsiadów prawosławnych. Kiedyś za dzieciaka były zwyczaje, że były w innym czasie święta. Moja mama zawsze ciasto piekła i roznosiłyśmy je do sąsiadów. A potem było odwrotnie. Oni nam przynosili to ciasto. U nas zgoda, że nie wiadomo. Inna mieszkanka Zabłudowa, katoliczka, mówi: - Jeśli mój sąsiad jest prawosławny i ma święto, to nie wykonuję większych prac wtedy. Nie wożę obornika, nie piłuję drzew. Robię inne prace, by nie utrudniać świętowania.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące