We Francji padł rekord pandemii: blisko 370 tys. dobowych zakażeń

We wtorek 11 styczia francuska Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała, że 23 371 pacjentów jest obecnie hospitalizowanych we Francji z powodu Covid-19, w tym 3969 leczonych jest na oddziałach intensywnej opieki medycznej. W ciągu doby zmarło w szpitalach 270 osób z koronawirusem, natomiast w domach opieki w ciągu tygodnia odnotowano 73 zgony. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 126 059 od początku pandemii.