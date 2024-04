We Francji aresztowano 16-latka. Chciał umrzeć jako męczennik podczas igrzysk

We Francji detektywi aresztowali we wtorek 16-letniego chłopca, który w mediach społecznościowych oświadczył, że chce umrzeć jako męczennik podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Policja ustaliła, że ​​chłopiec przysięgał wierność organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS).