"Wciąż żyję". Nietypowa odpowiedź Papieża

Nawiązując do konfliktu na Bliskim Wschodzie, podkreślił, że codziennie dzwoni do parafii w Gazie. - Opowiadają mi, że dzieją się straszne rzeczy. Iluż Arabów zginęło i ilu zginęło Izraelczyków. Dwa narody, wezwane do tego, by były braćmi, niszczą się nawzajem - oświadczył.