Wciąż gorąco po wypowiedzi Janusza Gajosa. Przepychanka Gabrieli Lenartowicz i Beaty Mazurek

Wszystko zaczęło się od wywiadu Janusza Gajosa na festiwalu Pol'and'Rock. Nawiązując do wątków politycznych, uderzył w Jarosława Kaczyńskiego. - Mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił polskie społeczeństwo na pół. To jest zbrodnia - powiedział aktor. Sam proces porównał do mechanizmów, które zrodziły hitleryzm. Gajos pochwalił za to Rafała Trzaskowskiego.