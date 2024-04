"Wchodzi do domów bez pukania". Mieszkańcy ostrzegają się przed kobietą

Wirtualna Polska również dotarła do osób, które miały do czynienia z kobietą. - Dobijała się do moich drzwi, jakby się paliło. Kiedy wyszłam, prosiła o jedzenie, mówiła, że potrzebuje też leków. Kiedy chciałam wezwać karetkę, zaczęła się zachowywać agresywnie a następnie uciekła. Sąsiadka twierdzi, że złapała za jej klamkę i próbowała wejść do jej domu bez pytania. Wszyscy mówimy, że ona terroryzuje nasze osiedle - słyszymy od mieszkańców osiedla.