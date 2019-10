Ważne odkrycie na Westerplatte. Szczątki trzech osób

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zdradziło, że na terenie Westerplatte dokonano kolejnych przełomowych odkryć. Oprócz szczątków ludzkich natrafiono także na fragmenty amunicji i wojskowych mundurów.

Co ważne, szczątki znaleziono na głębokości około metra poniżej poziomu gruntu. Znów potwierdzono, że ciała należały zapewne do żołnierzy polskich poległych w Wartowni nr 5. Oznacza to, że podczas trwających obecnie badań odnaleziono już łącznie siedem ludzkich szkieletów zachowanych w całości bądź fragmentarycznie.