Ważna zapowiedź prezydenta Dudy. Mówi, co zrobi po szczycie NATO

Po powrocie do Polski będę chciał - tak jak zazwyczaj to robiłem po szczycie NATO - zaprosić stałych uczestników na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, po to by zrelacjonować, a także aby wysłuchać głosów, co do sytuacji - powiedział w środę w Wilnie prezydent Andrzej Duda.