Biden o wojskach USA w Polsce. Padła ważna deklaracja

- Resort obrony USA wypracował sposób, by utrzymać tę obecność na wysokim poziomie i utrzymać te dodatkowe 20 tys. żołnierzy w Europie w przewidywalnej przyszłości. To jest obecność na podstawie rotacyjnej, nie wszyscy będą tam stacjonować na stałe. Ale teraz mamy ok. 100 tys. amerykańskich żołnierzy na kontynencie europejskim i myślimy, że pozostanie ona na tym samym poziomie przez dłuższy czas - powiedział Kirby.