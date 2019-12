WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze watykan oprac. Katarzyna Romik 1 godzinę temu Watykan przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia. Szopka i choinka będą wyjątkowe Tegoroczna świąteczna oprawa na placu św. Piotra będzie wyjątkowa. Przed bazyliką w Watykanie stanie choinka i szopka, które upamiętnią ofiary kataklizmów, jakie nawiedziły Włochy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Watykan. Na placu św. Piotra stanie wyjątkowa choinka i szopka z 23 figurami (PAP, Fot: PAP) Uroczystość zapalenia światełek na choince w Watykanie zaplanowano na czwartek, 5 grudnia, tuż po zapadnięciu zmierzchu. Tego samego wieczoru zostanie odsłonięta wyjątkowa szopka, ustawiona tuż obok choinki. Papież Franciszek podejmie na specjalnej audiencji ofiarodawców i delegacje z terenów, z których pochodzą choinka i dary, jakie znajdą się na placu św. Piotra. W tym roku drzewko przyjechało do Watykanu z północy Włoch. Ten region kraju zniszczyły przed rokiem potężna nawałnice. Świerk czerwony, bo to on będzie tegoroczną choinką, przywieziono z miejscowości Rotzo, na płaskowyżu Asiago koło Vicenzy w regionie Wenecja Euganejska. Oświadczenie Mariana Banasia: kłamstwa, kłamstwa i jeszcze raz kłamstwa Drzewo ma 26 metrów wysokości. Zostało wybrane przez szefa watykańskich ogrodników, który złożył wizytę na północy Włoch już w sierpniu. Region ten chciał podarować Watykanowi choinkę już w ubiegłym roku, kiedy przypadała setna rocznica zakończenia I wojny światowej. Jedna z jej bitew odbyła się na północy Italii, pod Asiago. Nie udało się zrealizować tego pomysłu. Na przełomie października i listopada ubiegłego roku, region Wenecji Euganejskiej nawiedziły silne huragany. Na północy kraju zniszczonych zostało ok. 14 milionów drzew. To największe straty w najnowszej historii Włoch. Szopkę z kolei przygotowano w regionie Trydent-Górna Adyga. Mieszkańcy wioski Scurelle wykonali ją z prostych desek i przekazali Watykanowi charakterystyczne dla swego regionu postaci. W pracach uczestniczyli niemal wszyscy mieszkańcy osady, czyli ok. 1400 osób. Choinka i szopka stanęły na placu św. Piotra w Watykanie po raz pierwszy w 1982 r. Zwyczaj ten wprowadził Jan Paweł II. Źródło: polsatnews.pl Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące