Watykan o wojnie w Ukrainie. Ma "ofertę" dla Rosji i Ukrainy

- A jeśli korzystne i konieczne byłoby oddanie do dyspozycji miejsca, jak to robiliśmy w przeszłości, Ojciec Święty przyjąłby bardzo pozytywnie to, gdyby prośba napłynęła od dwóch stron ze wszystkimi dobrymi intencjami i w duchu poszukiwania pokoju, dialogu i zakończenia wojny - zadeklarował dostojnik pochodzący z Wielkiej Brytanii.