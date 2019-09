Waszyngton. Strzelanina niedaleko Białego Domu. Są ofiary

Strzelanina w Waszyngtonie. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem czasu lokalnego na ulicach Waszyngtonu. Nie wiadomo, czy sprawca został zatrzymany. Lokalne media mówią o ofiarach i osobach rannych. .



Do strzelaniny miało dojść ok. trzech kilometrów od Białego Domu. Są sprzeczne informacje, dotyczące ofiar i rannych. Niektóre źródła mówią o jednej osobie zabitej i co najmniej 4 rannych, inne o sześciu rannych.