Waszczykowski wyjaśnia, po co Kaczyński udziela wywiadów

Andrzej Sośnierz poza Porozumieniem? Wymowny komentarz Borysa Budki

Spory w Zjednoczonej Prawicy. Waszczykowski: ambicjonalne? Nie do zaakceptowania

W ocenie europosła prezes PiS jest "szefem, mentorem"”. - Ja się zgadzam, że jeśli te spory miałyby dotyczyć kwestii ambicjonalnych, to są przykre i nie do zaakceptowania - podkreślił Waszczykowski.

I zaznaczył, że mógłby postawić "wiele" na to, że Zjednoczona Prawica przetrwa do końca kadencji. - Ewentualne przyspieszenie wyborów i strata władzy to byłaby bardzo groźna decyzja. Jestem za tym, aby tę kadencję dokończyć i nawet walczyć o to, żeby była następna - stwierdził były minister spraw zagranicznych.