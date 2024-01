Wąsik "w zamku". "Nikt nie ma do niego dostępu"

I tak oto Mariusz Kamiński trafił do Aresztu Śledczego w Radomiu a Maciej Wąsik do Zakładu Karnego w Przytułach Starych. "Fakt" przyjrzał się realiom panującym w ośrodku penitencjarnym. Jak wskazuje gazeta - więzienie należy do "jednych z najnowocześniejszych w Polsce". Dziennik dotarł także do współosadzonych, którzy twierdzą m.in., że do byłego wiceszefa MSWiA "nikt nie ma dostępu". - Do Wąsika nikt nie może wejść. Na "zamku" siedzi i nikt nie ma do niego dostępu, nawet nie wiadomo, czy na spacery wychodzi. Za wysoka szycha i tylko administracja z nim rozmawia - mówią "Faktowi" więźniowie.