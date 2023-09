Warzywa i owoce, które najlepiej jeść jesienią

Obowiązkową pozycją do zrobienia dżemów i innych przetworów są śliwki. Owoce najlepiej smakują na przełomie września i października. Pomagają wzmocnić układ pokarmowy, a także zawierają witaminy z grupy B i E. W walce z przeziębieniem wspomoże nas również pigwa. Którą możemy dodać do herbaty, zrobić z niej soki oraz inne nalewki. Owoc zawiera dużo witaminy C, magnez, a także żelazo.