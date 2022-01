Warzecha pogratulował naczelnemu ekspertowi "Wiadomości". Stankowski w odpowiedzi nawiązał do Tuska

Adrian Stankowski stał się dyżurnym ekspertem "od wszystkiego" głównego serwisu informacyjnego telewizji publicznej. - W ubiegłym roku redaktor Stankowski wystąpił w "Wiadomościach" TVP 146 razy. Mam nadzieję, że w 2022 nie będzie gorzej - powiedział Łukasz Warzecha zwracając się do publicysty "Gazety Polskiej Codziennie" podczas dyskusji w jednej z rozgłośni radiowych. Stankowski w odpowiedzi nawiązał do Donalda Tuska, co wywołało śmiech u uczestników audycji.