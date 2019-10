Warszawski sąd wystąpił do PE o uchylenie immunitetu Guyowi Verhofstadtowi. Chodzi o słowa dotyczące Marszu Niepodległości

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia wystąpił do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Guyowi Verhofstadtowi. Belgijski polityk w 2017 r. nazwał uczestników Marszu Niepodległości „faszystami, neonazistami i białymi suprematystami”. Prywatny akt oskarżenia, w imieniu dr. Bawera Aondo-Akaa, złożyli prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris poinformował, że w maju 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, wskazując, iż nie ma podstaw prawnych do przekazania wniosku uchylenie immunitetu. Prawnicy Ordo Iuris złożyli zażalenie na tę decyzję. Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do niego.

W związku z tą decyzją sąd pierwszej instancji wydał postanowienie o wystąpieniu do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu Guyowi Verhofstadtowi.

"Niestety, z uwagi na zawiłości proceduralne i bezczynność ze strony sądu polskiego postawienie przed sądem Guya Verhofstadta za zniesławiające sformułowania pod adresem dra Bawera Aondo-Akaa trwało prawie dwa lata. Liczymy na to, że eurodeputowany podczas obrad Parlamentu Europejskiego wyjaśni pokrzywdzonemu, dlaczego użył m.in. wobec niego tego rodzaju obraźliwych sformułowań. Być może debata w Parlamencie Europejskim skłoni go do refleksji, a nawet przeproszenia pokrzywdzonego za użycie krzywdzących i nieuzasadnionych słów wykraczających poza granice wolności wypowiedzi" - dodał dyrektor Centrum Interwencji Procesowej dr Bartosz Lewandowski.