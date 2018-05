Niepełnosprawny Bawer Aondo-Akaa: Protestujący w Sejmie doprowadzą do demoralizacji

- Jestem osobą niepełnosprawną, ale nie akceptuję formy protestu w Sejmie - mówi WP działacz Prawica RP dr Bawer Aondo-Akaa. - Nie może być tak, że 20 osób tupnęło nogą i cały kraj staje na baczność - podkreśla.

Bawer Aondo-Akaa (doktor teologii): Ja nie popieram PiS, ale uważam też, że nie powinni przyznawać tych pieniędzy. Po pierwsze dlatego, że doprowadzi to do demoralizacji.

Liderkę protestu Iwonę Hartwich zapytano niedawno, co by było, gdyby taki sam szantaż stosowały inne grupy społeczne. Odpowiedziała, że też powinny to robić. To żadne rozwiązanie.