"Spolaryzowali społeczeństwo, demolują państwo i depczą konstytucję". Polacy mówią, dlaczego idą na Marsz Wolności

— Spolaryzowali społeczeństwo, demolują państwo i depczą konstytucję. Ten marsz sam w sobie może nic nie zmieni, ale trzeba pokazać sprzeciw. Trzeba pokazać, że my się na to wszystko nie zgadzamy. Najważniejsze, żeby ludzie poszli do urn i zagłosowali. Dlatego jadę, chcę pokazać, że trzeba działać - oznajmia.