Warszawa: Zderzenie samochodów na Mokotowie. Jeden z pojazdów dachował

Na ulicy Marynarskiej w Warszawie do doszło do wypadku drogowego, w którym zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z pojazdów dachował.

Do zdarzenia doszło na rejonie skrzyżowania ul. Marynarskiej z ul. Wynalazek. Zderzyło się ze sobą dwa samochody - volkswagen i chevrolet. Drugi z nich dachował.

Według ustaleń policji, kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu chevroleta. Przyczyniło się to do kolizji. Ze względu na siłę uderzenia, chevrolet przewrócił się na dach. Ranny kierowca pojazdu trafił do szpitala. Obecnie na ulicy Marynarskiej trwa ruch wahadłowy.