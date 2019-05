Warszawa. Wawer. Szokujące doniesienia. Kuba miesiąc temu został uprowadzony

16-letni Kuba zamordowany w szkole podstawowej w warszawskim Wawrze miesiąc wcześniej został uprowadzony. Po tym zdarzeniu chłopiec zgłaszał mamie, że późniejszy zabójca wygraża mu. Dwa dni przed śmiercią syna pani Tatiana usłyszała o Emilu.

Warszawa. Wawer. 16-letni Kuba został pochowany na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim (East News)

Do tragedii w warszawskiej szkole doszło w piątek 10 maja. Emil B. zabił sześcioma ciosami nożem na przerwie swojego kolegę ze szkoły 16-letniego Jakuba Kiziltasa.

Reporterzy "Interwencji" Polsat News rozmawiali z rodzicami zamordowanego nastolatka. Okazuje się, że miesiąc przed tragedią 16-latek został uprowadzony. Matka chłopca opowiada, że człowiek z osiedla, którego bardzo dobrze rodzina zna, podjechał do niego samochodem, jeszcze z jakimś innym mężczyzną i wywiózł do lasu.

Tam kazali chłopakowi oddać 700 zł. Jak pytał, za co, powiedzieli, że za to, że go tam przywieźli i że jego ojciec ma pieniądze, więc ma do niego zadzwonić.

Kubie udało się jednak wykorzystać moment nieuwagi porywaczy i uciec. Sprawę zgłoszono na policję. Jeden z porywaczy odsiedział w areszcie 48 godzin, ale potem opowiadał, że nastolatek na niego doniósł.

Wawer. 16-letni Kuba był wyzywany

Od tego czasu chłopak miał być wyzywany od konfidentów, a dwa dni przed swoją śmiercią powiedział matce o Emilu B. - Kuba mi mówił, że chodzą i mu wygrażają, wyzywają od konfidentów i pewnie chcą go pobić - opowiada mama Kuby.

W dniu tragedii poszła z Kubą do szkoły, by porozmawiać z dyrektorką. Poprosiła też o spotkanie z rodzicami Emila. - I właśnie po rozmowie, zeszliśmy na dół i zobaczyłam dużo krwi. Wleciałam po ścieżce tej krwi do sali od fizyki i zobaczyłam, że Kuba leży w rogu, pod tablicą - mówiła w Polsat News.





























Tragedia w warszawskim Wawrze

Przypomnijmy, że do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek 10 maja na korytarzu szkoły podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia w Warszawie. Około godziny 10 jeden z uczniów - ośmioklasista w wieku 15 lat - miał aż sześciokrotnie dźgnąć nożem swojego rówieśnika. Pomimo reanimacji ratownikom nie udało się przywrócić czynności życiowych. Chłopiec zmarł.

Emil B. trafił do schroniska dla nieletnich. Sąd przekazał sprawę prokuraturze.

Tydzień temu zatrzymano dwie kolejne osoby. Jest to dwóch 15-letnich chłopców. Służby nie chcą zdradzać dokładnych powodów zatrzymania. Policja potwierdza jednak, że mają one bezpośredni związek z zabójstwem. Nie są to uczniowie szkoły, do której chodzili zabity Jakub K. i napastnik Emil B.

Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu zatrzymanych w schronisku dla nieletnich.

Policja podkreśla, że śledztwo cały czas trwa i nie wyklucza, że mogą pojawić się nowe informacje w sprawie. Nie wykluczone są także dalsze zatrzymania.

Sąd postanowił przeprowadzić sekcję zwłok zabitego ucznia. W czwartek 16 maja odbył się pogrzeb zabitego chłopca.