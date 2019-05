Warszawa Wawer. 15-letni uczeń może być sądzony jak dorosły

Prokurator wniósł o sądzenie nieletniego sprawcy zabójstwa w szkole w Wawrze jak dorosłego - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kołakowski. Wnioskuje też o umieszczenie 15-latka w schronisku dla nieletnich.

Pismo, o którym mowa, wpłynęło do prokuratury w piątkowe popołudnie. Prokurator wnioskuje, by przekazano mu postępowanie do dalszego prowadzenia z uwagi na to, że zachodzi podejrzenie popełnienie zbrodni zabójstwa. Jeśli do wniosku przychyli się sąd, nieletni będzie sądzony jak osoba dorosła. W stosunku do osób nieletnich nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności.