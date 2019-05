Warszawa Wawer. Nieoficjalnie: powodem ataku rozliczenia o dopalacze i narkotyki

Według wstępnych ustaleń policji między uczniami ze szkoły w Wawrze doszło do kłótni na tle rozliczeń o dopalacze i narkotyki - dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska. W wawerskiej podstawówce w piątek zginął jeden z uczniów.

Warszawa Wawer. Tragedia rozegrała się na korytarzu szkoły podstawowej nr 195 (WP.PL, Fot: Katarzyna Romik)

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek na korytarzu szkoły podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia w Warszawie. Około godziny 10 jeden z uczniów - ośmioklasista w wieku około 15 lat - miał aż sześciokrotnie dźgnąć nożem swojego rówieśnika. Pomimo reanimacji ratownikom nie udało się przywrócić czynności życiowych. Chłopiec zmarł.

Obecnie na miejscu pracuje policja oraz prokuratura. W szkole powołano także sztab kryzysowy.

- Sprawca najprawdopodobniej trafi do schroniska dla nieletnich - przekazał nieoficjalnie w rozmowie z WP rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Marcin Kołakowski. Podkreśłi, że jak "na razie są to hipotetyczne założenia". - Do sądu nie wpłynął wniosek ws. napastnika z wawerskiej szkoły podstawowej - dodał.

Warszawa Wawer. Tragedia na oczach uczniów

- Jego twarz była okropna i pluł krwią. Wszędzie była krew. Podobno moja koleżanka widziała, jak jeszcze w sali dźgał go nożem w plecy - mówiła jedna z uczennic w rozmowie z "Eską". Dziewczyna przyznała, że w pierwszej chwili nie zauważyła noża. - Ja w ogóle nie wiedziałam, że tam jest użyte ostre narzędzie. Myślałam, że biją się pięściami. No i nagle widzę krew, wszędzie krew... Dopiero potem zobaczyłam ten nóż. To było coś strasznego - dodała.

Zapowiedź ogólnopolskich kontroli

Po piątkowych wydarzeniach w wawerskiej podstawówce Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział kontrole bezpieczeństwa w szkołach. - Wystąpiłem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zobowiązanie organów prowadzących do przeprowadzenia we wszystkich szkołach w trybie pilnym kontroli bezpieczeństwa - poinformował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Ogólnopolskie kontrole mają zweryfikować, w jaki sposób szkoły zapewniają bezpieczeństwo uczniów oraz w jakim stopniu nauczyciele wypełniają swoje obowiązki w tym zakresie. Sprawdzany ma być także monitoring oświatowych placówek, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku

Warszawa Wawer. Politycy komentują tragiczne wydarzenie

Piątkowa tragedia wstrząsnęła całą Polską. Natychmiast po doniesieniach o wydarzeniach w warszawskim Wawrze konferencję prasową zorganizował minister sprawiedliwości. - Okoliczności tej sprawy oraz wniesienia noża na teren szkoły są badane. Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie - zapewnił Zbigniew Ziobro. Dodał, że "brakuje mu słów, aby komentować sprawę".

Wyrazy współczucia bliskim chłopca przekazał m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.