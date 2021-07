Warszawa. Tragiczny wypadek 13-latka. Jest decyzja prokuratury

Do tragicznych wydarzeń doszło w Parku Szczęśliwickim 16 stycznia 2021 roku. Pochodzący z Zamościa 12-letni Dawid spędzał wolny weekend z mamą i bratem w Warszawie, u rodziny. W sobotę wszyscy wybrali się do parku, by pozjeżdżać z ośnieżonej górki. Chłopiec używał do tego tzw. pontonu śnieżnego. Było tam wtedy wiele rodzin z dziećmi, które spędzały w ten sposób wolny czas.