Warszawa. Prochy Piotra Woźniaka-Staraka zostały przeniesione?

Warszawa. Prochy Woźniaka-Staraka zostały przeniesione?

"Super Express" sugeruje, że najbliżsi mogli przenieść prochy 39-latka z Fuledy pod Giżyckiem. Zbiegałoby się to z urodzinami Piotra Woźniaka-Staraka, ponieważ 10 lipca producent skończyłby 40 lat.

Policja złożyła wniosek o ukaranie mężczyzny 10 lutego 2020 roku. Wkrótce ma on zostać rozpatrzony. Grozi mu grzywna od 20 zł do 5 tys. zł lub areszt od 5 do 30 dni.