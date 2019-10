Warszawa. Pogoda na Wszystkich Świętych. Najnowsza prognoza. Niewykluczony przymrozek

Pogoda na Wszystkich Świętych nie zaskoczy wysokimi temperaturami. Na szczęście synoptycy nie prognozują również nadejścia zimy i opadów śniegu lub deszczu. Sprawdzamy najnowszą prognozę pogody na 1 listopada dla Warszawy.

Pogoda 1 listopada rano nie zachęci do wychodzenia na cmentarze. Synoptycy prognozują, że o godzinie 7 rano termometry pokażą jedynie 1 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 0 st. C. W kolejnych godzinach powinno się stopniowo ocieplać.