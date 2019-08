Warszawa. Pogoda na dziś. Czy w niedzielę należy spodziewać się upału? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Pogoda w Warszawie w niedzielę wciąż będzie słoneczna. Według prognozy tego dnia mieszkańcy stolicy będą mogli w pełni cieszyć się latem. Sprawdź, jaką pogodę przewidują synoptycy na nadchodzące dni.

Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie?

Niedziela, 25 sierpnia powita Warszawę słońcem. O godzinie 6:00 rano temperatura wyniesie 17 st. C. Nie trzeba obawiać się deszczu, a niebo będzie bezchmurne przez niemalże cały dzień. Najcieplej, bo 27 st. C. będzie koło godziny 14:00, natomiast prędkość wiatru wyniesie maksymalnie 20 km/h. Tak pogodny dzień sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, dlatego 25 sierpnia nie warto przesiedzieć w domu. Chociaż wieczorem temperatura trochę spadnie, będzie nadal ciepło, gdyż koło 22:00 na termometrach zobaczymy 21 st. C. Brak zachmurzenia zapewni fanom zjawisk atmosferycznych dogodne warunki do oglądania nocnego nieba.