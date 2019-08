Warszawa. Pogoda na dziś. Czeka nas upalny, czy deszczowy weekend?

W piątek dojdzie do zdecydowanej poprawy aury. Wzrosną temperatury, a niebo będzie bezchmurne. Ciepły wieczór zachęci do spędzania czasu nad Wisłą. Jaka będzie pogoda w weekend w Warszawie?

Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie?

W piątkowe popołudnie słupki rtęci wzrosną nawet do 24 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 25 st. C. Po godzinie 12 na sile przybierze wiatr. Mimo to jego prędkość nie powinna przekroczyć 20 km/h.