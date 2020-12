Warszawa. Osiem osób zatrzymanych ws. brutalnego morderstwa na Grochowie

Warszawa. Zabójstwo emerytów na Grochowie. Są zatrzymani

Jeden z podejrzanych został zatrzymany na przejściu granicznym w Kołbaskowie, kiedy zamierzał wjechać do kraju z Niemiec. W Ożarowie Mazowieckim zatrzymany został 53-letni zleceniodawca morderstwa, który będzie odpowiadał za podżeganie do zabójstwa. Do kolejnych zatrzymań doszło w Ołtarzenie i Wejherowie. Mężczyźni w wieku 43 i 38 lat odpowiedzą za zabójstwo. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywocie. W rękach policji znalazło się również pięć innych osób w wieku od 38 do 51 lat. Mimo posiadania informacji o dokonaniu zabójstwa nie powiadomiły o tym organów ścigania. Grozi za to do trzech lat więzienia. Wobec wszystkich zastosowano dozór. Jedna z osób usłyszała zarzut paserstwa, co jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.