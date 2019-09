Warszawa. Oczyszczalnia ścieków Czajka. Rozpoczęto budowę mostu pontonowego

Wojsko buduje most pontonowy na Wiśle. To reakcja na problemy wynikające z awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Pierwsza nitka ma ruszyć we wtorek.

Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka potrwa dłużej, niż zakładano (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

- Wisła jest zagrożona, a więc w trosce o środowisko naturalne, mieszkańców na północ od Wisły te działania zostały podjęte – powiedział podczas konferencji minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Wyjaśnił, że połączenie poszczególnych elementów mostu zajęło cały weekend, ponieważ "możliwe było tylko jedno podejście”.

I przyznał, że usunięcie awarii zajmie "dużo więcej czasu, niż wstępnie zakładano”. Minister Błaszczak przypomniał, że prezydent Warszawy początkowo nie chciał pomocy wojska. – Ale na szczęście zmienił zdanie – dodał.

We wtorek przeprawa będzie gotowa. – Rozpoczęto zgrzewanie tych rur – dodał minister Michał Dworczyk. Zauważył, że wiele rzeczy dotyczących budowy jest zmienianych na bieżąco. – Nie mieliśmy pełnej informacji ze strony miasta – stwierdził.

Przyznał, że do wody wpadały duże śmieci, bez wstępnego oczyszczania, np. pieluchy, o czym wcześniej nie wiedziano.

- Chcemy, żeby przynajmniej pierwsza nitka ruszyła we wtorek – powiedział Dworczyk.

W sobotę ścieki mają płynąć już mostem, nie Wisłą.