Warszawa. Napad na Viki Gabor i jej ojca na Mokotowie. Oświadczenie rodziny

Do zdarzenia doszło 11 września po godzinie 22. Viki Gabor razem ze swoimi rodzicami wybrała się do jednego ze sklepów przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie. Do budynku wszedł tylko tata młodej artystki. Viki i jej mama, czekały na niego przed sklepem. Na zewnątrz stała też grupka mężczyzn, która w pewnym momencie zaczęła zaczepiań kobiety.