Warszawa: Leżał na chodniku w kałuży krwi. 26-latek poważnie ucierpiał

Chłopak w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie walczył o życie przez kilka dni. Niestety ostatecznie zmarł. W sprawie postawiono zarzuty. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas prac remontowych. Jeden z robotników, zamiast bezpiecznie znieść ważący ponad 30 kg kocioł, zrzucił go z dachu.