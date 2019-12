Warszawa. Konflikt kontrolerów z PAŻP. "Nie doszło do szarpaniny"

Kontrolerzy z warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina o krok od strajku? Związkowcy domagają się zmian i wysyłają pismo do premiera Mateusza Morawieckiego ws. nowego kierownika i systemu pracy. Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpiera ich zarzuty.

W poniedziałek stacja Polsat News podała informację, że w wieży kontrolnej na lotnisku Chopina doszło do protestu. Część kontrolerów miała okupować budynek po tym, jak szefowi Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa próbowano wręczyć wypowiedzenie z pracy. Doszło do szarpaniny - podawały media.

Wspomniany protest w wieży miał być reakcją na działania nowego kierownika, który zmienił dotychczasowy system pracy, co wywołało sprzeciw wśród kontrolerów."Pracodawca informuje, że nie składał w dniu 2 grudnia 2019 roku (poniedziałek - red.) jakichkolwiek oświadczeń w przedmiocie wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę" - tak brzmiało we wtorek stanowisko Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dlaczego kontrolerzy zdecydowali się na taki krok? Od czerwca w warszawskiej wieży pracuje nowy kierownik, który zamierza dostosować system planowania dyżurów do aktualnych potrzeb operacyjnych. Jak zaznacza Łukaszewicz jest to system zgodny z obowiązującym Regulaminem Pracy, a jego podstawą jest dostosowanie liczby niezbędnego personelu do natężenia ruchu lotniczego.

Paweł Łukaszewicz z PAŻP dodał, że dwóch pracowników poinformowano w poniedziałek, że ich oświadczenia zostały przyjęte przez pracodawcę i tym samym nie mają obowiązku świadczenia pracy w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. To miało być dla nich sporym zaskoczeniem. - Nie było żadnych zwolnień, a jedynie pozytywne rozpatrzenie oświadczenia woli skierowanego na piśmie przez kontrolerów - podkreślił Paweł Łukaszewicz. Według niego, pracownicy mogli nie być poinformowani, co podpisują.

PAŻP: "jesteśmy otwarci na dialog"

Co zatem wydarzyło się w poniedziałek? Według PAŻP, dyrektor kadr i jeden z pracowników pojawili się w wieży, by poinformować o tym szefa Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa. - Nie doszło do żadnej szarpaniny, mogą to potwierdzić nagrania z monitoringu - powiedział WP Łukaszewicz.