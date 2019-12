WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze warszawa + 3 okęciekontrolerzy lotówlotnisko oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Warszawa. Okęcie. Protest kontrolerów na wieży kontroli lotów Zamieszanie na wieży kontroli lotów na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina. Kontrolerzy okupują wieżę kontroli lotów. Wcześniej miało też dojść do szarpaniny. - Kontrolerzy ruchu lotniczego pracują normalnie, bezpieczeństwo jest zapewnione - mówi w rozmowie z WP rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie (zdj. arch.) (PAP, Fot: Dariusz Radzimierski) - Obecnie prowadzimy rozmowy z pracownikami w celu wyjaśnienia sytuacji i jesteśmy gotowi na wypracowanie wspólnego kompromisu - dodał Paweł Łukaszewicz z PAŻP. Agencja dodatkowo przesłała redakcji WP oficjalne stanowisko. "Pracodawca informuje, że nie składał w dniu 2 grudnia 2019 roku (poniedziałek - red.) jakichkolwiek oświadczeń w przedmiocie wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę" - poinformował Paweł Łukaszewicz. Rzecznik PAŻP zwrócił także uwagę, że "w ostatnich dniach listopada 2019 roku pewna liczba pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej złożyła z własnej inicjatywy oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia" (pełne oświadczenie poniżej). Andrzej Duda o wyroku TSUE ws. Sądu Najwyższego i KRS: jest znamienne Protest na lotnisku. Kierownictwo portu negocjuje Jak informuje polsatnews.pl p.o. kierownika służby kontroli warszawskiego lotniska i dyrektor biura operacyjnego mieli próbować wręczyć wypowiedzenie szefowi Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa. Podczas rozmowy miała wywiązać się sprzeczka oraz szarpanina. Szef związkowców miał źle się poczuć, dlatego na miejsce miano wezwać kartkę pogotowia. Na wieży - pomimo późnej pory - nadal ma przebywać kilkadziesiąt osób oraz kierownictwo portu. Wieczorna zmiana kontrolerów ruchu lotniczego ma zastanawiać się, czy nie zejść zmiany. Obawiają się oni, że przez napiętą sytuację, mogą popełnić błąd. Protest na Okęciu. Związkowcy skarżą się na nowego kierownika Konflikt na Okęciu tli się od września - wtedy to związki zawodowe wysłały pisma do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do ministerstwa infrastruktury, a w zeszłym tygodniu do premiera - w którym skażą się na nowego kierownika. - Nie ma zgody, żeby zmieniać dotychczasowy system pracy, system dyżurów. Kontrolerzy muszą być wypoczęci. Ten system, który jest, działa dobrze, a jego zmiana jest fatalnym pomysłem. Nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego dla wprowadzanych zmian - przyznał w rozmowie Polsat News prawnik Piotr Wujec, który jest pełnomocnikiem Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego Warszawa. Według Wujca nowy kierownik "w ciągu kilku miesięcy wygenerował wiele stresów po stronie kontrolerów ruchu lotniczego, wiele konfliktów". W ubiegłą środę związkowcy mieli wystąpić z żądaniami do prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. - Czekaliśmy cały dzień do godz. 24. Rozmowy nie zostały podjęte. W związku z tym zawiadomiliśmy o zaistnieniu sporu zbiorowego - przyznał prawnik. PAŻP Podziel się Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Źródło: Polsat News Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące