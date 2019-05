Warszawa. Dyrektorka szkoły w Wawrze zabiera głos po tragedii. "Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci"

Dyrektor szkoły podstawowej im. Króla Maciusia I w warszawskim Wawrze poinformowała, że w poniedziałek zajęcia w placówce odbędą się zgodnie z planem. W szkole zapewnione będzie odpowiednie wsparcie dla uczniów.

W piątek, w podstawówce w Wawrze w Warszawie, doszło do dramatycznych wydarzeń. Około godz. 10 jeden z uczniów został na korytarzu szkoły dźgnięty przez kolegę. Do zdarzenia doszło w czasie przerwy. Mimo reanimacji, nie udało się uratować chłopca. Dziecko zmarło. Ośmioklasista w wieku ok. 15 lat zadał swojemu rówieśnikowi aż sześć ciosów nożem. W szkole powołano sztab kryzysowy.