Warszawa. Brutalny mord na Woli. Kajetan P. usłyszy dzisiaj wyrok

Ta zbrodnia wstrząsnęła całą Polską. Trzy lata temu w spalonym mieszkaniu na warszawskiej Woli znaleziono rozczłonkowane ciało młodej kobiety. Podejrzany o tę zbrodnię Kajetan P. zbiegł. Policjanci zatrzymali go po dwóch tygodniach poszukiwań - na Malcie. W piątek mężczyzna usłyszy wyrok sądu.

Okazało się, że to ciało 30-letniej tłumaczki Katarzyny J. Kajetan P. przyjechał do mieszkania kobiety przy ul. Skierniewickiej na Woli w Warszawie pod pretekstem rozpoczęcia nauki języka włoskiego. Zadał jej kilka ciosów nożem w szyję. Zwłoki rozczłonkował, zapakował do torby podróżnej i plecaka, a potem przewiózł taksówką do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Tam próbował zatrzeć ślady i wzniecił pożar.