Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Rząd chce wybudować rurociąg na Wiśle

- Premier zdecydował o budowie alternatywnego rurociągu. Ścieki z lewej strony Wisły zostaną przerzucone na prawy. Uda się to zrealizować w ciągu najbliższych dni. Służby państwowe odegrają swoją rolę - mówił na konferencji prasowej Michał Dworczyk.

- W obliczu katastrofy ekologicznej, którą może spowodować zrzut ścieków, premier Morawiecki jest informowany na bieżąco. Od awarii minęły 2 doby, a władze miasta stołecznego nie podjęły jednoznacznych decyzji co do działań - stwierdził Dworczyk. Szef KPRM zapowiedział na piątek rozmowy z przedstawicielami ratusza oraz miejskimi spółkami. - Jutro podamy konkretne daty co do kolejnych naszych akcji - zaznaczył.