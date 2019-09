Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Nieczystości znów płyną do Wisły

Po opanowaniu awarii oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie nieczystości znowu trafiają do Wisły. Instalacja, która tłoczyła ścieki do tymczasowego rurociągu na moście pontonowym, została rozebrana. Jak zapewnia przedstawiciel Wód Polskich, po kilku godzinach sytuacja znów wróci do normy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Po awarii oczyszczalni ścieków Czajka nieczystości znów trafiają do WIsły (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Odłączono pompy nowego rurociągu na moście pontonowym w Warszawie, które zostały tam zamontowane po awarii oczyszczalni ścieków Czajka. To oznacza, że nieczystości znowu trafiają do Wisły. Wcześniej tymczasowa instalacja była wsadzona do zbiornika ze ściekami. Obecnie pompy zostało odpięte, bo od wczesnych godzin porannych wpinana jest tam pompa zatapialna - informuje rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel w rozmowie z TVN Warszawa.

Dodatkowym urządzeniem będzie łatwiej sterować jeśli chodzi o ciśnienie i obciążenie. Zmiany, które zostaną wprowadzone mają sprawić, że system będzie mniej wadliwy. - Nie ma żadnej awarii, wszystko jest pod kontrolą. Całe zdarzenie od początku było zaplanowane. Funkcjonalność pozostanie bez zmian - dodaje Kieruzel.

Przedstawicie Wód Polskich zapewniają, że po kilku godzinach sytuacja wróci do normy. Władze Warszawy uspokajają, że nie zostało przerwanie ozonowanie wody, a wszystkie urządzenia pracują. Rafał Trzaskowski kilka dni temu mówił, że to rozwiązanie jest bardzo skuteczne. Jak przekonywał pozwala na usuwanie 90 proc. wszystkich bakterii. Ratusz bada możliwość jeszcze większego uzdatniania wody.

Zobacz też: Konwencje PiS i KO. Rożnica bije po oczach

Źródło: TVN Warszawa