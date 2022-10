Warsaw Security Forum. Szefowa MSZ Niemiec usłyszała niewygodne pytanie

Annalena Baerbock wzięła udział w panelu pt. "United we stand, divided we fall. Our response to war in Ukraine" w ramach konferencji Warsaw Security Forum. Uczestniczyli w niej również minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański wraz z szefem MSZ Czech Janem Lipavskym oraz szefem MSZ Chorwacji Gordanem Grliciem Radmanem.