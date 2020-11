Warmińsko-mazurskie. Wypadek ciężarówki z piwem

W okolicach miejscowości Troszkowo (województwo warmińsko-mazurskie) doszło do wypadku w którym przewróciła się się ciężarówka. Droga krajowa nr 57 została zablokowana.

Z informacji pozyskanych przez PAP od bartoszyckiej policji wynika, że przewożący hektolitry piwa tir zjechał do rowu i przewrócił się w poprzek drogi całkowicie ją blokując. Kierowcy pojazdu na szczęście nic się nie stało. Ucierpiał jednak ładunek. Butelki z piwem wysypały się z naczepy tłukąc się o asfalt.

W skutek wypadku droga między Bisztynkiem a Biskupcem została całkowicie zablokowana, a usuwanie skutków zdarzenia może potrwać kilka godzin. By udrożnić przejazd konieczne będzie podniesienie ciężarówki przy użyciu ciężkiego sprzętu. Policja zorganizowała już objazdy przez miejscowości Jeziorany i Prosity.

