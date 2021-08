Wariant Lambda w Polsce. MZ wydało komunikat

Wariant Lambda to odmiana koronawirusa, którą po raz pierwszy wykryto w Peru. Jest zaklasyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do "wariantów budzących zainteresowanie". Oprócz mutacji Lambda, na liście znajdują się też Eta, Jota oraz Kappa. Do "wariantów budzących niepokój" należą z kolei Alfa, Beta, Gamma i Delta.