Wariant delta rośnie w siłę w Polsce. Wielka Brytania powinna być dla nas ostrzeżeniem

Wariant brytyjski - nazwany przez Światową Organizację Zdrowia wersją alfa - już mieliśmy. To on spowodował wiosenną falę zakażeń w Polsce. Niejako ma "na koncie" 1 mln 117 tys. zakażeń i niemal 31 tys. ofiar. To on odpowiadał za wydłużony lockdown i długie miesiące zamkniętych hoteli i restauracji. I to on odpowiadał za trzecie przyduszenie gospodarki w trakcie epidemii.