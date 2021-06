Wariant Delta mutuje. "Informacje nie są optymistyczne"

Opinię na temat działań potrzebnych do zapobiegnięcia przedostaniu się nowej mutacji koronawirusa do Polski przedstawił w mediach społecznościowych dr Paweł Grzesiowski. "Wirus Delta dalej mutuje, w Indiach wykryto kolejny wariant Delta plus - kierunek zmian to dalsze zwiększenie zakaźności i szybszy rozwój choroby, z uszkodzeniem płuc. Konieczna szczelna ochrona granic, testowanie chorych i przyspieszenie szczepień, przygotowanie do kolejnej fali" - napisał immunolog na Twitterze.