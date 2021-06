Koronawirus. Delta coraz groźniejsza. "Zakazać podróży z Wielkiej Brytanii do UE"

Portugalia to pierwszy od wielu tygodni kraj Unii Europejskiej, który znalazł się na niemieckiej liście krajów z wariantem koronawirusa, co niesie ze sobą poważne utrudnienia w podróżowaniu. Decyzja ta może pokrzyżować plany wakacyjne tysięcy Niemców wybierających się do Portugalii. W kraju tym odnotowano ostatnio 1604 zachorowania w ciągu doby. To najwięcej od lutego.