Waloryzacja emerytury 2021. Ile wyniesie podwyżka. Co z emeryturami stażowymi?

Waloryzacja emerytur 2021. Jaka podwyżka?

Co to oznacza dla emerytów? Od przyszłego miesiąca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 50,88 zł i wyniesie 1250,88 zł - czytamy w portalu money.pl.

Jak poinformował, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł, renta rodzinna - 1250,88 złotych, świadczenie przedemerytalne -1262,34 zł, a świadczenie przedemerytalne w przypadku przekroczenia przychodu - 631,17 zł. Z kolei miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego wyniesie 2501,76 zł, a próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - 1772,08 zł.