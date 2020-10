Waloryzacja emerytury 2021. Emeryci dostaną więcej pieniędzy

Waloryzacja emerytury. Ile będzie wynosić podwyżka

To już pewne, że w 2021 roku emeryci będą otrzymywać wyższe emerytury. Choć oficjalnie decyzja ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej nie została jeszcze ogłoszona, to wszystko wskazuje na to, że wskaźnik waloryzacji w 2021 roku wyniesie 3,84 proc. Co to oznacza dla emerytów?