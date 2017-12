Waloryzacja emerytur w 2018 r. Świadczenia wzrosną nawet o 3 proc., są na to pieniądze

Nawet o 3 proc. mogą wzrosnąć emerytury Polaków w nadchodzącym roku. Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska przyznała, że rządowe prognozy waloryzacji mogą okazać się niedoszacowane i emeryci dostaną więcej pieniędzy. Wszystko zależy od danych GUS na temat inflacji i wzrostu wynagrodzeń.

Decyzja dotycząca waloryzacji emerytur ma zapaść w lutym, gdy GUS opublikuje kluczowe dane. Wszystko jednak wskazuje na to, że wzrost wyniesie nie 2,7 proc., lecz 3-3,1 proc.

- Cóż, wiem, że nie jest to wciąż dużo, ale w porównaniu z poprzednimi latami to sporo i emeryci mogą w jakimś sensie odetchnąć - mówi " Super Expressowi " minister Rafalska.

Przy średniej emeryturze wynoszącej 2150 zł brutto (1780 zł na rękę) 3-procentowa waloryzacja oznacza wzrost o ok. 65 zł.

Mediana emerytur w Polsce to 1930 zł brutto (1605 zł netto). Oznacza to, że połowa emerytów dostaje więcej, a druga połowa - mniej. Po waloryzacji będzie to o niecałe 60 zł więcej.