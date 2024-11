Walka o władzę w Gwinei Równikowej. Sex‑taśmy i pałacowe rozgrywki

Do wycieku nagrań - jak informuje BBC - doszło po tym, jak służby przeszukały dom Engongi i zatrzymały go w związku z inną sprawą, w której postawiono mu zarzuty korupcyjne. Mężczyzna został zatrzymany 25 października pod zarzutem przywłaszczenia ogromnej sumy pieniędzy z państwowej kasy i zdeponowania jej na tajnych kontach na Kajmanach. Jego telefony i komputery zostały skonfiskowane. Kilka dni później intymne filmy z jego udziałem zaczęły pojawiać się w sieci.

Działacze sugerują, że skandal jest częścią szerszej gry o władzę. Nsang Christia Esimi Cruz, aktywista z Gwinei Równikowej mieszkający w Londynie, w rozmowie z BBC stwierdził: "To, co widzimy, to koniec pewnej ery, koniec obecnego prezydenta, i kwestia sukcesji". - To wewnętrzne walki o władzę, których jesteśmy świadkami - dodał.